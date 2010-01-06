Прямой эфир

Православный мир готовится к встрече Рождества

06 января 2010 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Во всех храмах Русской, Грузинской, Сербской, Иерусалимской церквей, а также в монастырях на святой горе Афон начнутся праздничные богослужения.

В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе всенощное бдение начнется в шесть вечера. Его совершит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. После полуночи начнется  Божественная литургия.

Рождество принято считать вторым по значимости после Пасхи христианским праздником. Это единение людей с Богом и между собой, а потому особое внимание в этот день – семье, родным, друзьям и благотворительности.

А сегодня у православных — сочельник. Верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды, символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Канун Рождества – это и последний день сорокадневного рождественского поста.

Во время рождественских богослужений милиция будет работать в усиленном режиме. Столичные стражи правопорядка возьмут под охрану с 6 на 7 января 20 православных храмов и приходов Минска. Они будут обеспечивать личную, имущественную и дорожную безопасность. На торжества не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения. В Минской области под охраной милиции окажутся около 240 приходов. В усиленном режиме в рождественские праздники будут работать также медики и спасатели.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 января 2010 12:42

Около трёх тысяч летучих мышей зимуют в фортах Брестской крепости

06 января 2010 12:42

Милиция будет работать в усиленном режиме во время рождественских богослужений

06 января 2010 11:33

Фото. Умер единственный человек в мире, переживший два атомных взрыва