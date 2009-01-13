Православный мир чтит память Патриарха Алексия Второго

Сегодня 40 дней с момента его кончины. Во всех храмах прошли особые поминальные богослужения. Главную службу в Богоявленском кафедральном соборе, где погребен Алексий Второй, возглавил место-блюститель патриаршего престола митрополит Кирилл. Поток верующих к могиле Патриарха не иссякает с 9-го декабря – дня его похорон. К надгробию Святейшего тысячи верующих приносят свежие цветы. Среди них и белые розы, которые так любил Патриарх при жизни. В православных храмах Беларуси сегодня прошли панихиды по Алексию Второму. В свято-Духовом кафедральном соборе поминальное богослужение возглавил Владыка Филарет. Священнослужители были в белом одеянии –это символизирует вечную жизнь. А верующие молились за упокой души усопшего Патриарха.