Православные верующие всей республики устремились сегодня в Могилёвскую область

Здесь прошёл крестный ход во славу Барколабовской чудотворной иконы Божьей Матери.

Этот святой лик по значимости приравнивается к иконостасу Жировичского монастыря. Икона славится своей исцеляющей силой, поэтому в почёте не только у православных, но и католиков.

Ее славная история началась почти 350 лет назад. Тогда князь Пожарский привёз святой лик в Барколабовский монастырь, а уезжая обратно забрать икону не смог. Кони встали как вкопанные. Это было первое, но далеко не последнее чудо. Перед ликом Божьей Матери исцелялись тяжело больные, прозревали слепцы и умнели безумцы.

После войны Барколабовский монастырь пришёл в упадок и был разрушен. Поэтому сегодня икона находится в Быхове. Однако вскоре святой лик возвратится в родные стены. Барколабовский монастырь, как одна из наиболее значимых православных святынь, будет восстановлен.