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Православные верующие сегодня чтут память святого пророка Ильи

02 августа 2008 13:50
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У христиан он пользуется особым уважением – наряду с Николаем-угодником он принадлежит к самым любимым и популярным святым. Ревностный поборник веры, считается, что он единственный из людей, который был взят живым на небо. Согласно народной традиции, Илья защищает и исцеляет от колдовства и сглаза, порчи и болезней. Пророка молили о ниспослании и прекращении дождей. Святой также защитник от молний и пожаров. По народной традиции, в Ильин день запрещалось работать, а после уже запрещалось купаться в озерах и реках.
# общество

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