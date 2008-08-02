Православные верующие сегодня чтут память святого пророка Ильи

У христиан он пользуется особым уважением – наряду с Николаем-угодником он принадлежит к самым любимым и популярным святым. Ревностный поборник веры, считается, что он единственный из людей, который был взят живым на небо. Согласно народной традиции, Илья защищает и исцеляет от колдовства и сглаза, порчи и болезней. Пророка молили о ниспослании и прекращении дождей. Святой также защитник от молний и пожаров. По народной традиции, в Ильин день запрещалось работать, а после уже запрещалось купаться в озерах и реках.