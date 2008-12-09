Православные верующие проводили в последний путь своего духовного пастыря - Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго

Предстоятель Русской православной церкви, скончавшийся 5 декабря на 80-м году жизни, похоронен сегодня в Богоявленском соборе Москвы.

Литургия у гроба почившего Патриарха началась ровно в восемь утра. Тогда же организаторы церемонии были вынуждены перекрыть доступ в храм. За три дня всенародного прощания с Патриархом сюда пришло более 80 тысяч человек. И днем и ночью, несмотря на ливень и холодный сырой ветер, у стен кафедрального храма не обрывалась очередь.

По традиции Черный цвет символизирует траур. Но на церемонии прощания с Патриархом преобладал белый. Ведь именно белый - цвет православных поминальных служб. И на последней заупокойной литургии, которая прошла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, все духовенство было одето в белые облачения, которые символизируют в Церкви переход души почившего человека в вечную жизнь. И в руках верующих были только белые розы. Особый погребальный звон. Редкий благовест в два колокола возвестил всех собравшихся близ кафедрального храма о начале отпевания скончавшегося Патриарха.

Отпевали Алексия II в храме Христа Спасителя. Проститься с ним пришли тысячи прихожан, а также иерархи и представители православных церквей мира, первые лица России и лидеры зарубежных государств. А возглавил церемонию отпевания патриарх Константинопольский Варфоломей.

На церемонии отпевания присутствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко, который специально приехал в Москву для участия в траурных мероприятиях по случаю смерти Патриарха. Глава белорусского государства прибыл в храм незадолго до начала церемонии. Чуть позже прибыли Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин.

Церемония прощания с Патриархом объединила многих политиков: рядом стояли Президент Молдовы Владимир Воронин и Серж Саргсян - Президент Армении. Тут же руководитель Сербии Борис Тадич, Президент Абхазии Сергей Багапш и Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Свои рабочие графики изменили и в российскую столицу приехали: секретарь украинского Совбеза Раиса Богатырева, глава Партии регионов Украины Виктор Янукович, министры иностранных дел Эстонии и Латвии. Все политики заупокойную службу отстояли до конца и лично простились с этим великим человеком.

Отдать дань уважения главе Русской православной церкви прибыли высокопоставленные религиозные деятели всех конфессий. Прибыли даже те, кто не был в Москве десятилетиями. Рядом с кардиналами Ватикана - представители поместных православных церквей из Грузии и Армении, Румынии, Чехии и Словакии, а также руководители всех ветвей протестантской церкви и других конфессий.

Под звон колоколов, символ перехода души человека в вечную жизнь, кортеж с телом Алексия II затем отправился в сторону Богоявленского Елоховского собора столицы. Именно здесь в Благовещенском пределе собора и завещал похоронить себя последний, 15-й предстоятель Русской православной церкви.

Траурная процессия неспешно пересекла весь центр Москвы — по перекрытым улицам, от храма Христа Спасителя до Елоховской площади, до Богоявленского собора. Несмотря на то, что в Москве сегодня была пасмурная и дождливая погода, здесь с утра собрались сотни людей. Море цветов, свечей и слез. Многие из пришедших проститься не скрывали эмоций.

Патриарх Алексий Второй всегда пользовался у белорусов огромным авторитетом и уважением. За последние 17-ть лет он шесть раз приезжал в нашу страну. Во время своего последнего визита в октябре 2008 года он принял участие в торжествах, посвященных 1020-летию Крещения Руси. Под патронатом Алексия Второго в Минске был простроен Дом милосердия, возводился храм-памятник в честь Всех святых и безвинно убиенных во Отечестве нашем.

Русская православная церковь – крупнейшая в мире. По разным оценкам, в ней до 80 миллионов верующих. И уход из жизни Патриарха, человека – эпохи, событие печальное, которое в эти дни было на устах у всего православного мира. И ещё 40 дней молитвы будут звучать как минимум на 12 языках.

Алексий Второй как никто другой много сделал для объединения Русской православной церкви, повышения ее авторитета. За время его служения восстановлены сотни храмов, многократно увеличилось число прихожан. Русская православная церковь сегодня насчитывает до 80 миллионов верующих. Так в Беларуси православие исповедуют 80 процентов населения, в соседней Украине - 70, России — 60, Молдове 95 процентов. Патриарх всегда призывал всех жить в мире и уважительно относиться к представителям других конфессий. Свою высокую духовную и созидательную миссию он нес до последних дней.



