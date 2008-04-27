Православные верующие празднуют Светлое Христово Воскресение

Один из самых великих праздников – Пасха отмечается с особым торжеством и радостью.

День празднования Пасхи установлен Первым Вселенским Собором в 325 году: первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. А суть пасхальных празднеств сводится к тому, чтобы положить начало новой жизни по заповедям Христа.



Спецрейсом из Москвы в Минск сегодня доставили частицу Благодатного огня. Божественное пламя считается одним из чудес христианства. Каждый год накануне Пасхи на Гробе Господнем в Израиле появляются искры, которые собирает иерусалимский патриарх. Уже оттуда огонь в специальных лампадках доставляют во все православные церкви мира. На белорусской земле факел, зажженный от чудесного пламени, передали Владыке Филарету. Сегодня днем он торжественно внесет его в минский Свято-Духов кафедральный собор.



С праздником Пасхи православных христиан Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Этот праздник дарит чувство духовного возрождения и обновления, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал православным христианам, чтобы свет этого великого торжества никогда не гас в душах, пробуждая стремление жить и трудиться ради общего блага, во имя будущего.



"Церковь не остается в стороне от современных проблем и дает обществу нравственные ориентиры и духовную поддержку", – заявил Президент Беларуси на Пасхальном богослужении в церкви в Турове. Сегодня Глава государства продолжил рабочую поездку по регионам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Лукашенко посетил родину одного из белорусских святых.



Праздник Пасхи получил название Великдень или Царь дней. По всей стране проходят пасхальные службы. Православные верующие празднуют воскресение Иисуса Христа, который своею смертью искупил людские грехи и дал надежду на жизнь после смерти. В этот день принято одевать новую одежду, как символ новой жизни и освещать пасхальную трапезу – яйца, куличи и пасху, а главное ни в коем случае не грустить. По церковным обычаям, еще 40 дней христиане должны не просто здороваться, а непременно произносить пасхальное приветствие – Христос Воскрес!



Пасха всегда была праздником соборным, очень радостным. Он, как правило, совпадает с началом весны, когда все оживает и ликует. Помимо богослужебного смысла с Пасхой связано немало народных традиций.



Светлое Христово Воскресение празднуют православные по всему миру. Верующие собрались на Всенощную молитву в православных приходах на пяти континентах. Несмотря на то, что некоторые восточно-христианские церкви живут по старому, а другие – по новому стилю, Пасху все православные отмечают в один день.