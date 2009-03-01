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Православные верующие празднуют Прощенное воскресенье

01 марта 2009 15:43
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Сегодня по древнехристианской традиции принято каяться. И буквально полчаса назад в некоторых храмах начался чин прощения. На протяжении всего дня в церквях идут службы по примирению: на литургии читают Евангелие, вспоминают библейское сказание об изгнании Адама и Евы. Считается, что в Прощенное воскресенье нужно вспомнить и об умерших: посетить могилы родственников и близких, чтобы мысленно покаяться за когда-то нанесенные им обиды.

Торжество предшествует Великому посту. Как известно, «Сыропустом» заканчивается масленичная неделя. Уже с понедельника у верующих начнутся семь недель молитвы и смирения перед встречей великого праздника – Светлого Христова Воскресения.
# общество

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