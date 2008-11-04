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Православные верующие празднуют Казанскую икону Божьей Матери

04 ноября 2008 17:18
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Эта одна из самых почитаемых в православии святынь. Она чудесным образом сохранилась после страшного пожара в Казани в 1579 году. Казанскую икону несли впереди войска предводители народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, когда освобождали Москву от польских захватчиков. С молебна перед этой чудотворной иконой началась знаменитая Сталинградская битва. Казанская считается заступницей православных земель, а также спасительницей от душевных и физических мучений.

В канун праздника в православных храмах Беларуси прошли всенощные бдения. В честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери отслужены торжественные литургии. С этим праздником связаны и народные приметы: на "зимнюю Казанскую" дождь вскоре сменится снегом. А если день выдался ясным – похолодает. Предсказания синоптиков вполне оправдывают народные приметы, так как к выходным ожидается резкое похолодание, первый снег и заморозки до минус семи.
# общество

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