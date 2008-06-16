Православные верующие празднуют День Святого Духа

Он отмечается в понедельник после Святой Троицы. Существовало поверье, что злые духи боятся этого дня, потому что во время Божественной службы с неба сходит священный огонь, который испепеляет всю нечистую силу. Дух Святой – это внутренний голос человека, указывающий путь к познанию истины. Им изгоняется всякий недуг, всякая душевная болезнь, укрепляется дух. Поэтому новое дело православные начинают с молитвы Святому Духу. Кстати, считается, что после Духова дня не бывает заморозков до самой осени.