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Православные верующие празднуют День Святого Духа

16 июня 2008 07:56
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Он отмечается в понедельник после Святой Троицы. Существовало поверье, что злые духи боятся этого дня, потому что во время Божественной службы с неба сходит священный огонь, который испепеляет всю нечистую силу. Дух Святой – это внутренний голос человека, указывающий путь к познанию истины. Им изгоняется всякий недуг, всякая душевная болезнь, укрепляется дух. Поэтому новое дело православные начинают с молитвы Святому Духу. Кстати, считается, что после Духова дня не бывает заморозков до самой осени.

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