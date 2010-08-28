Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Это один из главных дней по православному календарю. Праздничные богослужения прошли в храмах накануне и продолжатся весь день.Успение – это кончина Богородицы. Пережив своего сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в молитве. По легенде, Господь вознес на небо не только ее душу, но и тело. У православных Успению предшествует двухнедельный пост. В народе праздник имел и другое название – дожинки, поскольку в этот день обычно заканчивали жатву. Если верить приметам, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы начинается «молодое бабье» лето.