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Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2010 14:40
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Это один из главных дней по православному календарю. Праздничные богослужения прошли в храмах накануне и продолжатся весь день.Успение – это кончина Богородицы. Пережив своего сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в молитве. По легенде, Господь вознес на небо не только ее душу, но и тело. У православных Успению предшествует двухнедельный пост. В народе праздник имел и другое название – дожинки, поскольку в этот день обычно заканчивали жатву. Если верить приметам, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы начинается «молодое бабье» лето.
# общество # Религия

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