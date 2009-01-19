Православные верующие отмечают сегодня Крещение Господне

Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Этот обряд по преданию совершил Иоанн Предтеча. Во всех православных храмах сегодня освещают воду. В Гродно после торжественной службы в храмах главное действо праздника происходило в ледяной купели. Здесь решили возродить древнюю традицию. Священники освятили воду в проруби, в знак того, что Иисус крестился в реке Иордан. По преданию, искупавшись в этот день, человек духовно очищается.



Желающих испытать на себе целебную силу крещенской воды в Гродно набралось больше сотни. Сюда пришли целыми семьями. Причём независимо от вероисповедания. Температура воды +3, воздуха – 4. Такой контраст сегодня многим пришёлся по душе. Нырять в прорубь никто не побоялся.



Считается, что освящённая вода даже не подготовленному человеку навредить не может. Однако если вы не уверены в своих силах геройствовать не стоит. Можно просто умыть лицо водой из проруби.