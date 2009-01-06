Православные верующие отмечают рождественский сочельник

По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до вечера, а в рождественский сочельник – до появления на небе первой звезды, которая символизирует ту, что, взошла над Вифлеемом в момент рождения Христа.

В старину вечером в этот день подавалось особое блюдо – сочиво, приготовленное из макового молочка и меда. Отсюда и название – Сочельник. На вечернюю трапезу ставилась также кутья и взвар – компот из сухофруктов. Рождество Христово празднуется православным миром 11 дней. Этот период получил в народе название Святки или, в белорусской версии, Коляды. Говорят, что в рождественскую ночь надо обязательно надеть что-то новенькое, а если такового нет, то хотя бы один предмет белого цвета.

Сегодня во всех храмах Русской, Грузинской, Сербской, Иерусалимской православных церквей, а также в монастырях на святой горе Афон начались праздничные богослужения в честь Рождества. В главном православном храме Минска – Свято-Духовом кафедральном соборе началось Всенощное бдение.