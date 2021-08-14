Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Новости Беларуси. У православных верующих начался Успенский пост, установленный в память о Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длится всего две недели и начинается Медовым Спасом.

Верующие направляются в церкви для участия в торжественном богослужении. Именно 14 августа принято поклониться перед святым крестом и освятить мед нового урожая.

История праздника берет начало в IX веке в Константинополе. В это время, в августе, из-за жары обострялись болезни и эпидемии.