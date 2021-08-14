Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Новости Беларуси. У православных верующих начался Успенский пост, установленный в память о Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длится всего две недели и начинается Медовым Спасом.
Новости Беларуси. У православных верующих начался Успенский пост, установленный в память о Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длится всего две недели и начинается Медовым Спасом.
Верующие направляются в церкви для участия в торжественном богослужении. Именно 14 августа принято поклониться перед святым крестом и освятить мед нового урожая.
История праздника берет начало в IX веке в Константинополе. В это время, в августе, из-за жары обострялись болезни и эпидемии.
Появилась традиция: на улицу выносили древо Креста Господня и просили у Бога избавления от бедствий. К этому времени пчеловоды собирали новый урожай меда. В знак благодарности люди приносили его в церковь, чтобы поделиться им с нуждающимися. Позднее на наших землях появился народный праздник – Медовый Спас.
Георгий Борушко, клирик храма Святого Апостола Андрея Первозванного:
Нужно знать, что есть сам праздник – изнесение честных древ. Мы вспоминаем это событие. А второй момент, связанный с медом, – это просто традиция. Это хорошая, прекрасная традиция. И не должно получиться так, что мы ставим второстепенное на место главного.
Медовый Спас – первый из трех Спасов и всегда отмечается 14 августа. Следом идут Яблочный и Ореховый. С ними связано немало народных традиций. Например, именно сегодня в былые времена начинали сеять озимые.