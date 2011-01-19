Православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление

Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Установлен он в память крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан, которое он принял от Иоанна Предтечи.

Согласно Евангелию, в этот момент миру явилась Пресвятая Троица. Праздник поэтому называется также Богоявлением. Ночью во всех храмах республики прошли службы с чином водоосвящения.

Литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе проводит Владыка Филарет. По окончании богослужения епископ совершит чин великого освящения воды. Согласно церковному преданию, она приобретает особые целительные свойства. За «великой святыней» в храмы приходят десятки тысяч людей.

По традиции на Крещение верующие купаются в проруби. Говорят, ледяная вода исцеляет тело и укрепляет дух. Молебен и освящение воды на реках и озерах по традиции проводят священнослужители.

Накануне вечером в Минске желающие окунуться в прорубь пришли на Цнянское водохранилище. Сегодня верующих и любителей зимнего закаливания ждут на Комсомольском озере. За безопасностью проследят медики и водолазы-спасатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».