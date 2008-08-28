Православные верующие отмечают день Успения Пресвятой Богородицы

Тысячи верующих из Беларуси и Польши собрались сегодня в Жировичском монастыре, чтобы отметить один из главных праздников.

В народе он имел и другое название – дожинки, поскольку в этот день было принято заканчивать жатву. Согласно народному календарю, на следующий день после Успения начинается "молодое бабье" лето. Торжественную литургию в обители отслужил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Празднование Успения Пресвятой Богородицы открылось утренней службой в центральном храме мужского монастыря. Затем литургия продолжилась на внутреннем дворе обители, у чудотворной иконы Жировичской Божей Матери. Сегодня десятки епископов во главе с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом возносили свои молитвы в честь Богородицы. Просили о заступничестве для народа и страны.

В Жировичи на празднование Успения Богородицы верующие съехались со всей Беларуси. Именно к этой дате были приурочены и пешие крестные ходы. Паломники из Минска и Бреста за неделю преодолели почти 300 километров. Дольше всех шли православные из польской Гайновки.

После торжественного богослужения верующие получили благословение Митрополита Филарета. Напутственные слова прозвучали и для бронзового призера олимпиады – Ивана Тихона, который родом из этих мест. Завершились празднования освещением новой часовни Святой Ольги, построенной в Жировичах всего за несколько месяцев. Чтобы приобщится к Богу, все паломники искупались в водах святого источника.

