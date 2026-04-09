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Православные верующие отмечают Чистый четверг

09 апреля 2026 08:16
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Православные верующие отмечают Чистый четверг молитвой, готовясь к Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших дней Страстной недели в народной традиции ассоциируется с уборкой дома, выпечкой куличей и покраской яиц, однако его духовный смысл гораздо глубже.

Сегодня вспоминают Тайную вечерю, на которой Спаситель установил Таинство Евхаристии и омыл ноги ученикам – символ смирения и служения ближним. Обязательно стоит посетить храм для участия в Божественной литургии и причаститься. Запрещено проводить день в праздности и развлечениях; это время сосредоточенности и внутренней тишины.

# Пасха # Церковные праздники

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