Прямой эфир

Православные верующие Беларуси сегодня вознесут молитвы Минской чудотворной иконе Божьей Матери

26 августа 2008 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Более пятисот лет тому назад - 26 августа по новому стилю - жители Минска обрели на водах Свислочи чудесно Явленную икону Божией Матери. С тех пор она именуется Минской и свято почитается православными. В 1591-м году Минску был дан герб, изображающий на голубом небе Матерь Божию в окружении ангелов, он символ столицы и теперь. Сама икона была написана Святым Апостолом и Евангелистом Лукою. В течение многих столетий она была в Византии. В настоящее время Минская икона Божьей Матери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 августа 2008 17:30

Издатели выдают в свет новое поколение школьных учебников

25 августа 2008 17:29

Орша заканчивает приготовления к фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2008"

25 августа 2008 14:14

В "Белэкспо" открылась международная выставка "Нашим детям"