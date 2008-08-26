Православные верующие Беларуси сегодня вознесут молитвы Минской чудотворной иконе Божьей Матери

Более пятисот лет тому назад - 26 августа по новому стилю - жители Минска обрели на водах Свислочи чудесно Явленную икону Божией Матери. С тех пор она именуется Минской и свято почитается православными. В 1591-м году Минску был дан герб, изображающий на голубом небе Матерь Божию в окружении ангелов, он символ столицы и теперь. Сама икона была написана Святым Апостолом и Евангелистом Лукою. В течение многих столетий она была в Византии. В настоящее время Минская икона Божьей Матери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.