Прямой эфир

Православные радикалы устроили погром в эфире грузинского ТВ

08 мая 2010 12:28
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В студии грузинской телекомпании «Кавкасия» в пятницу вечером в прямом эфире произошла потасовка с участием православных радикалов.

Инцидент произошел во время теледебатов вокруг книги молодого автора Эрекле Дейсадзе «Тайная сходка», которая, по некоторым оценкам, космополитична и направлена против христианства. Недовольный ходом обсуждения автор демонстративно покинул зал. Как сообщается, на улице его ждали члены радикальной православной группировки «Союз православных родителей», которые избили Дейсадзе и сопровождавшего его друга.

После этого толпа радикалов ворвалась в студию и устроила потасовку, переросшую в погром. В результате пострадали несколько человек, в том числе сотрудники телекомпании и журналисты. Ситуация нормализовалась лишь после вмешательства патрульной полиции.

Представители грузинского «Союза православных родителей» произошедшее пока никак не прокомментировали, сообщает Lenta.ru.

# общество # происшествия

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