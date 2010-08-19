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Православные празднуют сегодня Преображение Господне, или Яблочный спас

19 августа 2010 06:56
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Первый урожай яблок освящают сегодня в храмах. Православные христиане празднуют Преображение Господне, или яблочный спас — один из 12 величайших церковных праздников.

В этот день Иисус Христос явил трем самым близким ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — свою Божественную природу.

Великий Спас особо почитали в народе. С ним связано много примет и запретов. До этого дня яблоки, груши и другие фрукты есть запрещалось. Отсюда и народное название праздника — «яблочный».

Согласно церковному уставу, успенский пост сегодня послабляется, а значит, можно есть рыбу и пить вино. Яблочный Спас еще именуют осенинами — встречей осени. По народным приметам, в этот день начинают отлетать журавли.

# общество # Религия

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