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Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2023 06:28
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Новости Беларуси. Один из 12 самых почитаемых праздников. У православных сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Дата одновременно светлая и печальная: скорбь о завершении земного пути матери Иисуса объединяется с радостью от ее воссоединения с сыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы-1

В храмах – литургии, на которые верующие приносят семена и колоски для освещения. Завершился Успенский пост. Наши предки считали это время переходом от лета к осени. Период от Успения Богородицы до Рождественского поста, который начинается с 28 ноября, называли осенним мясоедом. Когда урожай собран, можно было подумать и о других важных делах, например, о свадьбе. Тем более, богатые дары природы давали возможность накрыть свадебный стол, что закладывало основу дальнейшего благополучия молодой семьи.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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