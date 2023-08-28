Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Один из 12 самых почитаемых праздников. У православных сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Дата одновременно светлая и печальная: скорбь о завершении земного пути матери Иисуса объединяется с радостью от ее воссоединения с сыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах – литургии, на которые верующие приносят семена и колоски для освещения. Завершился Успенский пост. Наши предки считали это время переходом от лета к осени. Период от Успения Богородицы до Рождественского поста, который начинается с 28 ноября, называли осенним мясоедом. Когда урожай собран, можно было подумать и о других важных делах, например, о свадьбе. Тем более, богатые дары природы давали возможность накрыть свадебный стол, что закладывало основу дальнейшего благополучия молодой семьи.