Православные отмечают Рождество Богородицы. О чём просят в этот день?

Новости Беларуси. Большой светлый день для православных христиан. Сегодня, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников после Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день в храмах совершаются торжественные молебны. Священнослужители надевают одежды голубого цвета, символизирующие непорочность. В народной традиции праздник носит название «Богач».