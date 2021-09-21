Прямой эфир

Православные отмечают Рождество Богородицы. О чём просят в этот день?

21 сентября 2021 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой светлый день для православных христиан. Сегодня, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников после Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Рождество Богородицы. О чём просят в этот день?-1

В этот день в храмах совершаются торжественные молебны. Священнослужители надевают одежды голубого цвета, символизирующие непорочность. В народной традиции праздник носит название «Богач».

Православные отмечают Рождество Богородицы. О чём просят в этот день?-4

Традиционно люди благодарили Матерь Божью за урожайный год и просили о помощи в будущем. С молитвами к ней обращались и семьи, которые не могли завести детей.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку
20 сентября 2021 20:57

Безотходное производство. Как опытному лесхозу в Борисове удалось вдвое увеличить выручку

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?
20 сентября 2021 20:52

Выездные прививочные пункты. Насколько популярна у белорусов вакцинация за пределами поликлиники?

С 21 сентября в школах и больницах Минской области включат батареи. Когда тепло придёт в квартиры?
20 сентября 2021 20:46

С 21 сентября в школах и больницах Минской области включат батареи. Когда тепло придёт в квартиры?