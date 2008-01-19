Прямой эфир

Православные отмечают праздник Крещения Господня

19 января 2008 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. Накануне во всех православных храмах прошло Всенощное бдение. В полночь в Божественной литургии в Минском кафедральном Свято-Духовом соборе принял участие глава Белорусской православной церкви Митрополит Филарет. Он совершил чин Великого освящения воды. Согласно церковному преданию, в праздник Крещения вода приобретает особые целительные свойства. Ее называют "великой святыней", и за ней в храмы приходят десятки тысяч людей.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 января 2008 15:21

Участники несанкционированного митинга будут привлечены к ответственности

19 января 2008 15:20

Крещенских морозов в Беларуси не будет

18 января 2008 18:36

Минской области вручено Почетное государственное знамя Беларуси