Православные христиане Беларуси празднуют Преображение Господне

Это один из 12 величайших церковных праздников. В этот день Иисус Христос явил трём самым близким ученикам – Петру, Иакову и Иоанну – свою Божественную природу.

Согласно церковному уставу успенский пост на этот праздник послабляется, а значит, можно есть рыбу, и пить вино. Яблочный Спас ещё именуют Осенинами – встречей осени. В этот день в старину принято было одаривать обездоленных людей плодами нового урожая. А их освящают во всех храмах. Именно поэтому за праздником Преображения в народе закрепилось другое название – Яблочный Спас.

Сегодня Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершит Божественную литургию в Свято-Благовещенском мужском монастыре в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Служба приурочена к 15-летию возрождения обители.