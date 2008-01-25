Православные чтут память великомученицы Татьяны

Она выросла в семье богатых и знатных римлян, служила в одном из храмов, ухаживала за больными и помогала нуждающимся. Когда в Риме начались гонения на христиан, Татьяну после долгих пыток казнили вместе с отцом. Мученицу причислили к лику святых и стали отмечать день ее памяти.



Сейчас Татьянин день традиционно ассоциируется с Днем студентов. 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об открытии в Москве Первого российского университета. Изначально День студентов отмечался только в Белокаменной. Позднее эта традиция распространилась по всей России. Прижилась она и на белорусской земле.



И сегодня же в главном вузе Беларуси состоится чествование лучших студентов, магистрантов, аспирантов и выпускников БГУ. Среди них - победители международных, республиканских олимпиад и конкурсов, а также стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Им вручат нагрудные знаки лауреатов, свидетельства и стипендии.