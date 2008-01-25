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Православные чтут память великомученицы Татьяны

25 января 2008 09:48
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Она выросла в семье богатых и знатных римлян, служила в одном из храмов, ухаживала за больными и помогала нуждающимся. Когда в Риме начались гонения на христиан, Татьяну после долгих пыток казнили вместе с отцом. Мученицу причислили к лику святых и стали отмечать день ее памяти.

Сейчас Татьянин день традиционно ассоциируется с Днем студентов. 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об открытии в Москве Первого российского университета. Изначально День студентов отмечался только в Белокаменной. Позднее эта традиция распространилась по всей России. Прижилась она и на белорусской земле.

И сегодня же в главном вузе Беларуси состоится чествование лучших студентов, магистрантов, аспирантов и выпускников БГУ. Среди них - победители международных, республиканских олимпиад и конкурсов, а также стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Им вручат нагрудные знаки лауреатов, свидетельства и стипендии.
# общество

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