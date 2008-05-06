Православные белорусы отмечают Радуницу

День поминовения, или Пасха для усопших, по церковному календарю приходится на девятый день после Воскресения Христова.

Сегодня во всех церквях проходят божественные литургии. Священники призывают делиться радостью с умершими в надежде на всеобщее воскресение. На кладбищах также многолюдно. В этот день принято навещать могилы близких, зажигать на них свечи. Главное назначение Радуницы – молитва об усопших.



В этом году церкви Святого благоверного князя Александра Невского исполняется 110 лет. Храм расположен на кладбище. Здесь захоронены солдаты русско-турецкой и великой отечественной войн. За их души в церкви молятся ежедневно. Сегодня особо истово.



На каждую могилу неизвестного солдата – по тюльпану. Для Лидии Андреевны приходить на военное кладбище в Радуницу – уже традиция. Ее отец похоронен в братской могиле под Киевом. Навестить, возможности нет. Женщина надеется, что кто-то ее примеру последует и там.



А возле этой могилы Якуба Колоса всегда многолюдно. Классика белорусской литературы не забывают ни в праздничные, ни в будние дни. Колос похоронен возле родителей. Памятник, как и хотел писатель без излишеств, просто вялiкi беларускi валун. На могиле – любимые цветы – полевые гвоздики, которые Якуб Колос не раз вспоминал в стихах. Сегодня же цветы принесли сын и внуки.



Могилы близких сегодня навестили тысячи людей. Многие, как и наши предки, принесли куличи и блины. Однако священники напоминают: главное назначение Радуницы – не трапеза, а молитва и вечная память.