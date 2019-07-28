Прямой эфир

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

28 июля 2019 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира-1

С принятием христианства он прекратил военные походы и жил мирно со всеми соседями. Далекие от веры люди сегодня понимают, насколько крещение повлияло на дальнейший ход истории трех славянских народов.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира-4

Главная православная святыня белорусской столицы – Минская икона Божьей Матери – тоже связана с памятью Владимира. По церковному преданию образ небесной покровительницы ранее находился в Киеве, в Десятинной церкви, на строительство которой была выделена десятая часть доходов равноапостольного князя.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира-7

Крещение Руси состоялось 1031 год назад. В православных храмах в этот день традиционно проходят божественные литургии.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дорогами Великой Победы. Рассказываем об освобождении Бреста
28 июля 2019 11:47

Дорогами Великой Победы. Рассказываем об освобождении Бреста

Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»
28 июля 2019 11:38

Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей
27 июля 2019 18:41

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей