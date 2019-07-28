Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С принятием христианства он прекратил военные походы и жил мирно со всеми соседями. Далекие от веры люди сегодня понимают, насколько крещение повлияло на дальнейший ход истории трех славянских народов.

Главная православная святыня белорусской столицы – Минская икона Божьей Матери – тоже связана с памятью Владимира. По церковному преданию образ небесной покровительницы ранее находился в Киеве, в Десятинной церкви, на строительство которой была выделена десятая часть доходов равноапостольного князя.