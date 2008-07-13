Правоохранительные органы продолжают расследование по делу о взрыве на День Независимости

Напомним, взрыв произошел в ночь на 4-ое июля у стелы "Минск – город-герой".

Как сообщалось ранее, уже в первые дни после инцидента милиция обратилась за помощью к гражданам, которые могли бы предоставить следствию любую информацию. Ежедневно сотрудники органов внутренних дел получают и анализируют как множество устных сообщений очевидцев, так и видео- и фотосъемок

В настоящее время определены два места, где происходили основные события. В первом, оно обозначено на схеме красным цветом, произошёл взрыв. Это территория вокруг зелёных насаждений на пересечении проспектов Машерова и Победителей со стороны жилого дома №39. Во втором, на схеме это синий квадрат, было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное устройство. Оно находилось на зелёном газоне на пересечении проспектов со стороны гостиницы "Планета", здесь во время концерта был установлен большой экран.

Министерство внутренних дел ещё раз обращается ко всем, гостям праздника, кто находился в районе этих квадратов с 22-х часов до половины первого. Любая информация о происходивших событиях, а также отснятые на концерте фото- или видео-кадры могут существенно помочь следствию в установлении личности преступника. Связаться с представителями следственной группы можно по телефонам в Минске: 227-21-24, 222-85-63, 229-40-96.

Также Вы можете оставить любое, в том числе анонимное, сообщение с информацией о происшествии на интернет-сайтах МВД или ГУВД Мингорисполкома. Если вы укажете контактные данные, сотрудники органов внутренних дел готовы выехать непосредственно к Вам. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

