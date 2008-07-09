Правоохранительные органы Беларуси задержали жителя Витебской области

Молодой человек разместил вчера на одном из российских сайтов знакомств информацию, о якобы возможном взрыве в Минске. Личность автора сообщения, несмотря на то, что тот скрывался под интернет-ником, белорусским правоохранителям совместно с российскими коллегами удалось установить практически сразу. Сейчас по факту распространенной 25-ти летним молодым человеком информации возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности". Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.