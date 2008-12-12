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Правоохранительные органы Беларуси стали надежной стеной на пути криминальных денег, которые пытаются выводить из России

12 декабря 2008 14:52
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Такой вывод сделали российские эксперты, завершая в Минске научно-практическую конференцию по взаимодействию органов обеспечения экономической безопасности государств-участников Договора о создании Союзного государства. Борьба с экономическими преступлениями может стать эффективным средством противостояния мировому финансовому кризису, отметили правоохранители. В настоящее время всё больше выявляется фактов нецелевого использования денежных средств, перемещения их за границу. Преступления такого рода силовые структуры называют "беловоротничковыми".
# общество

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