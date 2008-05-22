Правоохранители таможенных служб Беларуси и России посетили белорусско-российский участок госграницы

В рамках проведённых двусторонних встреч специалисты обсудили складывающуюся оперативную обстановку и наметили планы дальнейшего сотрудничества. Таможенники двух стран внесли ряд предложений по повышению эффективности совместной работы. В основном, в пресечении таможенных преступлений по незаконному обороту наркотиков, перемещению цветных и черных металлов, подакцизной продукции – алкоголя и табака, а так же обсудили проблемы с ввозом в Беларусь товаров из третьих стран.