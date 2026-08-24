Правоохранители раскрыли подробности ограбления ювелирного магазина в Минске

Пистолет, накладные бороды и очки. Все это изъяли при проведении обыска у подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Минске. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода. Подробностями расследования уголовного дела сегодня, 24 августа, поделились правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подъезде и на чердаке многоквартирного дома недалеко от места преступления обнаружили медицинскую маску, которая была на злоумышленнике в момент нападения, а также одежду, которую он сменил после преступления, оборванные ценники от похищенных ювелирных изделий, перчатки и след обуви. На одной из масок эксперты установили генотип 34‑летнего жителя Минска. Спустя сутки он был задержан под Оршей. Мужчина пытался покинуть страну. При проведении личного обыска у него изъяли 54 ювелирных изделия.

Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси:

Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности, в городе Москве. В мае он прибыл в Республику Беларусь. Ничем не занимался, нигде не был трудоустроен. И все это время он вынашивал намерение совершить преступление. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно прибывал к магазину. Преступник проводил рекогносцировку. В частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.

Как уточнили в Следственном комитете, фигурант признал вину. Похищенные ювелирные изделия планировал сбыть за пределами страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.