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Правоохранители подводят итоги работы за последние девять месяцев

04 октября 2007 14:37
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Уголовный розыск Министерства внутренних дел подводит итоги своей работы за девять месяцев этого года.

Зарегистрировано более 600 убийств, 10 тысяч пропавших без вести. По сравнению с прошлым годом количество совершаемых преступлений значительно уменьшилось. Правоохранители подчеркивают, что по каждому факту проводится обстоятельное расследование.

В то же время количество квартирных краж в столице по сравнению с летним периодом значительно увеличилось. Ежедневно в Минске фиксируется около 20 подобных преступлений. В основном они совершаются заезжими "гастролерами", что значительно осложняет работу оперативников.

# общество

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