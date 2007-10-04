Правоохранители подводят итоги работы за последние девять месяцев

Уголовный розыск Министерства внутренних дел подводит итоги своей работы за девять месяцев этого года.

Зарегистрировано более 600 убийств, 10 тысяч пропавших без вести. По сравнению с прошлым годом количество совершаемых преступлений значительно уменьшилось. Правоохранители подчеркивают, что по каждому факту проводится обстоятельное расследование.

В то же время количество квартирных краж в столице по сравнению с летним периодом значительно увеличилось. Ежедневно в Минске фиксируется около 20 подобных преступлений. В основном они совершаются заезжими "гастролерами", что значительно осложняет работу оперативников.