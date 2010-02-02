Правоохранители перекрыли канал поставки поддельных кредитных карт в Беларусь

В Минске задержана группа кардеров, у которых изъято более ста заготовок для кредитных карт и технический инвентарь.

Сейчас сотрудники управления «К» устанавливают их продавца. В отношении задержанных — двух неработающих граждан Беларуси — возбуждено уголовное дело.

Напомним, год назад, в марте, предприимчивые молодые люди установили на банкоматах специальное оборудование и планировали записать данные на пластиковые заготовки. Оперативники заблокировали счета потенциальных жертв, но, несмотря на это, злоумышленники успели поживиться.

Олег Слепченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления «К» Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

— Создавались так называемые клоны карточек. Мы предполагаем, что злоумышленники сняли лишь несколько миллионов белорусских рублей, как они и утверждают Тем не менее, нельзя исключать, что денег было снято значительно больше.