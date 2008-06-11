Правоохранители инициируют введение административной ответственности за покупку или попытку покупки сексуальных услуг

А сами "жрицы любви" смогут заработать 15 суток. В палате представителей на рассмотрении находится законопроект, который ужесточит правила бизнеса в стиле "Ню".

В свете белого дня одна из гродненских дорог ничем не примечательна. Но как только стемнеет – трасса превращается в улицу "красных фонарей". Здесь нет витрин, нет интим-салонов. Здесь продается любовь без чека и в полевых условиях. В ближайшее время цена удовольствия как для искушенных так и для искусительниц может увеличиться и не в один раз.

Каждая женщина знает себе цену, у бабочек на трассе она от 30 у.е. Но один автостоп для жрицы любви может обернуться штрафом до 50 базовых величин. А в перспективе правоохранители планируют утвердить другие порядки. За час – 15 суток.

Однако не все путаны попадут под административный арест. Такой вид наказания не применяется к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет. А таких среди работниц интим-индустрии немало. По информации ГУВД Мингорисполкома, в столице работает около 500 женщин, оказывающих секс-услуги. Однако это только те дамы, кто попал в поле зрения правоохранителей. В реалиях – их в разы больше. В палате представителей уже находится на рассмотрении новый законопроект, который усложнит жизнь порочных особ.

Кстати, в Швеции проституция рассматривается, как одно из проявлений мужского насилия по отношению к женщинам и детям. С 1 января 1999 года покупка или попытка покупки сексуальных услуг является уголовным преступлением, которое наказывается 6 месяцами тюрьмы или штрафом. Важно! Женщины, эксплуатируемые в целях проституции, не несут уголовной ответственности. Белорусские стражи закона ознакомились с шведскими порядками, и рассматривают перспективы воплощения такого же закона и в нашей стране.

