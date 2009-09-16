Правоохранители Европы собрались в Минске

Поделиться опытом приехали представители более 10 государств. Особое внимание уделяется действиям правоохранителей во время проведения массовых мероприятий. Этой осенью ожидается большой наплыв болельщиков на футбольные матчи лиги Европы.
– Проведение этого семинара – это позитивный шаг. Это факт, который говорит о том, что все больше внимания в стране уделяется правам человека, как в отношении граждан, так и в отношении белорусской милиции, – отметил заместитель руководителя отдела стратегических вопросов полицейской деятельности секретариата ОБСЕ Мануэль МАРИОН.