Правоохранители Европы собрались в Минске

В белорусской столице открылся совместный с ОБСЕ семинар, участники которого обсуждают развитие демократических основ деятельности милиции.

Поделиться опытом приехали представители более 10 государств. Особое внимание уделяется действиям правоохранителей во время проведения массовых мероприятий. Этой осенью ожидается большой наплыв болельщиков на футбольные матчи лиги Европы.

– Проведение этого семинара – это позитивный шаг. Это факт, который говорит о том, что все больше внимания в стране уделяется правам человека, как в отношении граждан, так и в отношении белорусской милиции, – отметил заместитель руководителя отдела стратегических вопросов полицейской деятельности секретариата ОБСЕ Мануэль МАРИОН.