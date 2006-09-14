Правительство защитит права потребителей коммунальных услуг

Депутаты Палаты представителей выступают с инициативой о подготовке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей коммунальных услуг.

Они предлагают на правовом уровне обеспечить усиление ответственности жилищно-эксплуатационных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства, защитить должным образом законные интересы граждан. Об ответственности за нарушение жилищного законодательства говорится в Жилищном кодексе Республики Беларусь, Кодексе об административных правонарушениях.

К сожалению, следует признать их преимущественно одностороннюю направленность. Привлекаются к ответственности в основном граждане, нарушившие Правила пользования жилыми помещениями. Но наличие в жилых домах протекающих крыш, грязных подъездов говорит о том, что обслуживающие организации также нарушают указанные правила, и не несут за это надлежащей ответственности.