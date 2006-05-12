Правительство усиливает материальную поддержку многодетных семей

В первую очередь поддержка должна осуществляться при строительстве или приобретении жилья для многодетных семей. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной Международному дню семьи, начальник отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Ирина Чуткова.

Предполагается, что для семей с тремя детьми или при рождении третьего ребенка размер этой помощи будет повышен с 30% до 50%, при рождении четвертого ребенка или наличии в семье четырех детей - с 50% до 70% с остатка задолженности по льготным кредитам.

Кроме того, планируется усилить финансовую поддержку и другим категориям семей в погашении не только льготных кредитов, но и кредитов, полученных на общих основаниях. По мнению специалиста, в случае реализации планируемых мер семьи с детьми получат от государства существенное финансовое подспорье для строительства или приобретения жилья.