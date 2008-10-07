Правительство рассмотрит проект госпрограммы содействия занятости населения на ближайшие два года

В документе определены основные направления и приоритеты по реализации государственной политики в этой области. В нынешнем году ситуация на рынке труда достаточно устойчивая – спрос на рабочую силу увеличился и превышает предложение, уровень безработицы – невысокий, причем, на селе он сокращается. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составили более 80 процентов от общего количества заявленных нанимателями вакансий. В то же время рынок перенасыщен бухгалтерами, экономистами, юристами, преподавателями и парикмахерами.