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Правительство рассмотрит проект госпрограммы содействия занятости населения на ближайшие два года

07 октября 2008 07:28
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В документе определены основные направления и приоритеты по реализации государственной политики в этой области. В нынешнем году ситуация на рынке труда достаточно устойчивая – спрос на рабочую силу увеличился и превышает предложение, уровень безработицы – невысокий, причем, на селе он сокращается. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составили более 80 процентов от общего количества заявленных нанимателями вакансий. В то же время рынок перенасыщен бухгалтерами, экономистами, юристами, преподавателями и парикмахерами.
# общество

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