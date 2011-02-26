Правительство приостановило действие постановления о более высокой оплате услуг ЖКХ для владельцев домов повышенной комфортности

Изначально документ должен был привнести долю справедливости. На деле оказалось, что в списки обладателей большого количества квадратных метров попали, например, многодетные семьи или обычные пенсионеры.

Чета Осадчих в строительство окунулась еще в 85-ом году, когда переехали в Беларусь из Санкт-Петербурга. Он – российский подводник, капитан 1-го ранга, она – белорусский архитектор. Вместе сумели создать не только крепкий семейный союз, но и своими руками построить не дом, а настоящую крепость. Всегда мечтали о большом доме и именно в Беларуси.

Александр Осадчий:

Я теперь гражданин Беларуси и рад этому. Мне нравится эта страна и природа, и люди, и архитектура.

Они уже давно на пенсии, но отделочные работы в их доме так еще и не завершены. Жили не для себя. Подняли на ноги детей, потом появились внуки. Стройка затянулась.

Масло в огонь подлило постановление о повышенной оплате услуг ЖКХ для так называемых домов повышенной комфортности, с жилой площадью более 200 метров. Их дом в почти 300 «квадратов» тоже попал в этот список, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Осадчая:

В октябре пошли большие жировки. Сразу нам прислали на 500 тысяч. До этого по 180 приходило.

Нельзя всех под одну гребенку.

Коммунальные услуги по повышенным тарифам вынуждены были оплачивать многие. В связи с этим министерство ЖКХ инициировало пересмотреть документ и внести поправки.

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

В домах большой площади проживают не только люди обеспеченные, но и многодетные семьи, люди, имеющие разный уровень доходов. Это является еще одним аргументом, который принят Правительством к рассмотрению с тем, чтобы приостановить действия нормы законодательства.

В ближайшее время сложившуюся ситуацию с «квадратными метрами» пересмотрят в Правительстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пока же действие постановления полностью приостановлено.