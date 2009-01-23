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Правительство повысило денежную поддержку для безработных сельчан

23 января 2009 18:29
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Субсидии на предпринимательскую деятельность выросли на 40 процентов. Сервис и торговля — вызывают повышенный интерес у кандидатов в бизнесмены, но и требуют значительный стартовый капитал.

Подниматься в гору будущие предприниматели начинают по ступенькам центра занятости. Сюда они приходят безработными, а уходят с идеями, а главное денежной поддержкой от государства.

Большинство будущих предпринимателей заинтересованы в транспортных перевозках и торговле. Для тех, у кого душа лежит к сервису – первоначального капитала нужно соответственно больше. Оборудование, персонал, не считая аренды – требует крупных денежных  вложений. По сути, для них государство и увеличило субсидии.

За последние три года благодаря центрам занятости в регионе получили рабочие места около 2000 человек. Специалисты уверены, что с ростом субсидий – положительная динамика будет и в частном бизнесе.

# общество

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