Правительство и профсоюзы ужесточат требования по охране труда и безопасности на производстве

Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

В следующие пять лет предприятия республики по-прежнему будут модернизировать и оснащать современной техникой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На обновление инновационных фондов планируется направить инвестиций в четыре раза больше, чем в этой пятилетке.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Экономика Республики Беларусь выходит из кризиса в ряду других мировых экономик. Даже видно это из обсуждений на сегодняшнем совете жесткой критики ни со стороны профсоюзов, ни со стороны нанимателей нет. Мы идем по намеченному пути и решаем те социальные вопросы, которые наметили. И нет сомнений, что до конца года мы все выполним.