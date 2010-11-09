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Правительство и профсоюзы ужесточат требования по охране труда и безопасности на производстве

09 ноября 2010 19:07
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Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

В следующие пять лет предприятия республики по-прежнему будут модернизировать и оснащать современной техникой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На обновление инновационных фондов планируется направить инвестиций в четыре раза больше, чем в этой пятилетке.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Экономика Республики Беларусь выходит из кризиса в ряду других мировых экономик. Даже видно это из обсуждений на сегодняшнем совете жесткой критики ни со стороны профсоюзов, ни со стороны нанимателей нет. Мы идем по намеченному пути и решаем те социальные вопросы, которые наметили. И нет сомнений, что до конца года мы все выполним.

# общество # Образование

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