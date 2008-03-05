Правительство Беларуси утвердило госпрограмму содействия занятости населения на текущий год

Запланировано создание за счет различных источников финансирования 155 тысяч рабочих мест, почти 22 тысячи из них - в малых городах. Среди приоритетов программы - содействие в трудоустройстве граждан, нуждающихся в особой соцзащите, прежде всего инвалидов, женщин, молодежи. В связи с этим увеличены объемы профподготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных под "заказ" нанимателя - с 30 до 40%. На реализацию мероприятий госпрограммы будет затрачено около 180 млрд. рублей.