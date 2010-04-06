Правительство Беларуси рассматривает выполнение госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльскй АЭС

В 2009 году решались вопросы социально-экономической и радиационно-экологической реабилитации загрязненных территорий, а также дальнейшее снижение риска для здоровья пострадавшего населения.

В Доме Правительства работает съемочная группа СТВ.

Алексей Мартиненок (телеканал СТВ):

Ежегодно на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС выделяется колоссальное средства. Только в прошлом году эта сумма составила более триллиона рублей. Разговор в Правительстве обещает быть обстоятельным, тем более что 2010 год — последний в пятилетней госпрограмме.

В 2009 году получили развитие вопросы социально-экономической, радиационной и экологической реабилитации загрязненных территорий. Увеличилось количество детей, направляемых на оздоровление с пострадавших районов. Для льготных категорий граждан построено 145 квартир, а также газифицировано более 3000 жилых домов. В эксплуатацию ввели пять медучреждений, три детских оздоровительных центра и среднюю школу в Столинском районе.

Известно также, что в этом году уделят особое внимание санаторно-курортному лечению выпускников школ, ПТУ и колледжей.

Сегодня Президиум Совмина рассматривает выполнение госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.