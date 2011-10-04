2012-й станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на расширенном заседании Президиума Совмина с участием представителей отечественных деловых кругов.

В Правительстве рассматривали вопросы реализации предложений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011. Главным фактором премьер-министр назвал создание высокопроизводительных рабочих мест, открытие новых и повышение эффективности существующих предприятий.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть все основания утверждать, что 2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках.

Да, при этом будет проводиться жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Эмиссионные ресурсы, направляемые в экономику, будут резко ограничены, планируется их жесткое лимитирование в рамках согласованных международных обязательств Беларуси.

В таком формате встреча правительства и представителей бизнес-сообщества проходит впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Беларусь готова делать ставку на частный сектор. В этом году возросло число зарегистрированных субъектов хозяйствования – их уже почти 40 тысяч.

Участники заседания назвали разговор в Совмине конструктивным. В частности, правительство Беларуси поддерживает передачу в собственность бизнесу арендуемых площадей. Но этот процесс должен идти «эволюционно» и продуманно.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Готовятся проекты закона о государственно-частном партнерстве, закона о саморегулирующихся организациях. Пока это будет обсуждаться, мы не имеем времени ждать. Мы должны партнерствовать сейчас на уровне регионов, отраслей, различных предприятий.

Многообразный слой предпринимателей способен сегодня предложить инвестору тысячи различных интересных вариантов и быть интересными для инвестиций. Вот почему еще раз премьер-министр в заключительном выступлении обозначил тему, что арендатор должен стать сособственником.