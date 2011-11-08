Правительство Беларуси озвучило планы социально-экономического развития страны на 2012 год

Новости Беларуси, Минск. В основе проекта – жесткая денежно-кредитная, бюджетная и налоговая политика. Но благодаря этим мерам, считают эксперты, удастся сохранить и приумножить реальные доходы населения и улучшить экономическую ситуацию.

В таком широком составе для обсуждения прогноза социально-экономического развития Правительство собиралось уже трижды. Но спорных моментов было слишком много, и проект оправлялся на доработку.

То, что и 8 ноября встреча не будет спокойной, было видно по кулуарам. Еще до заседания министры и руководители ключевых госорганизаций были настолько заняты обсуждением, что не заметили, как тихо вошел премьер и с президиума сразу поставил задачи.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Резко снизить темпы инфляции в сравнении с текущим годом. Потребительские цены не должны превысить 19% за год, или 1,5 % в месяц.

Выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами рассматривается как основа стабилизации валютного курса Беларуси. Это, без преувеличения, – фундаментальная задача внешнеэкономической балансировки. Альтернативы просто нет.

Внутреннее потребление должно быть рациональным. А приоритетом должен стать экспорт, который должен опережать рост импорта.



Правительство делает ставку на сбалансированную экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства и народ будут жить по средствам. Это значит, что тратиться будут заработанные деньги и только на первоочередные нужды. В проект как раз и заложена жесткая кредитно-денежная и налоговая политика. В этом случае, считают в Минэкономики, удастся обуздать инфляцию.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы считаем, что можно без значительных потерь для экономического роста достичь к декабрю инфляции не более 19%. В то же время шаги по торможению инфляции надо предпринимать уже сейчас.



Золотовалютные резервы должны вырасти на пять миллиардов долларов. А уровень реальных доходов населения не снизится. Правда, рост ВВП заложен небольшой – 101,5%. И дисбаланс в экономике, накопленный за время лихорадки на потребительском и валютном рынке, государство сможет устранить за счет экспорта.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правительство намерено переориентировать в следующем году товарные потоки с внутреннего спроса на внешние рынки и нарастить экспорт нашей продукции. Опыт этого года показывает, что для достижения положительного сальдо внешней торговли мы должны не менее 65% производимой продукции поставлять на внешний рынок. Такая ситуация имела место в июле текущего года, когда сальдо по торговле товарами было положительное.

Малоэффективные субъекты хозяйствования будут приватизированы. От количественных показателей государство переходит к качественным. Это значит важно не сколько произведено, а сколько на этом удалось заработать. Основным источником развития станут прямые иностранные инвестиции. Их сумма, запланированная на будущий год, на уровне без малого четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение и сегодня, уже в четвертый раз, этого проекта было бурным. Правительство закончило работу, когда уже начало смеркаться. Тем не менее, документ, в целом, одобрен. Министерство экономики учтет все замечания и, ожидается, уже на следующей неделе документ представят Президенту.