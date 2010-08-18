Правительство Беларуси, а также облисполкомы и Минский горисполком окажут помощь Рижской белорусской школе

В Беларуси продолжаются восстановительные работы в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения в результате сильного ветра.
Понижение температур в целом по Беларуси пока не внушает особого оптимизма пожарным Гомельщины. Сухая и жаркая погода в регионе сохраняется, что значительно осложняет пожароопасную ситуацию.
По информации Минсельхозпрода, на сегодняшнее утро в Беларуси скошено свыше 96% уборочных площадей.
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