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Правительство Беларуси, а также облисполкомы и Минский горисполком окажут помощь Рижской белорусской школе

18 августа 2010 14:25
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Соответствующее поручение дал сегодня Президент Александр Лукашенко.
# общество # Лукашенко

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