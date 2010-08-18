Правительство Беларуси, а также облисполкомы и Минский горисполком окажут помощь Рижской белорусской школе

На Гомельщине сохраняется пожароопасная ситуация

Понижение температур в целом по Беларуси пока не внушает особого оптимизма пожарным Гомельщины. Сухая и жаркая погода в регионе сохраняется, что значительно осложняет пожароопасную ситуацию.