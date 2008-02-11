Правила приема абитуриентов в вузы и сузы изменились

Обновленные условия не носят глобального характера, однако некоторые спорные вопросы теперь строго оговорены.Соответствующий указ подписал глава государства 8 февраля.



Документом установлены одинаковые условия и сокращены сроки подачи документов в вузы и ссузы на бюджетную и платную формы обучения, сроки зачисления также сокращены на одну неделю. Почти во всех вузах результаты централизованного тестирования станут решающими, за исключением творческих, филологических и спортивных специальностей.



Уменьшено число категорий льготников, право на внеконкурсное зачисление сохранено за детьми-сиротами и детьми, которые остались без попечения родителей, а также за победителями и призерами международных и республиканских предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований. Те, кому ранее предоставлялась такая льгота, смогут воспользоваться правом преимущественного зачисления при равном количестве баллов.



Появились в обновленных правилах и условия получения второго высшего образования. Впервые прописаны преимущества студентов, имеющих уже один диплом с отличием и стаж работы не менее одного года.