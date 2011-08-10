Правила постановки на учет нуждающихся в жилье в Минске изменяются с 10 августа

Соответствующий указ подписал глава государства.

Критерий нуждаемости снижен до 10 квадратных метров. А срок, ограничивающий постановку на учет граждан, которые прибыли из других населенных пунктов в белорусскую столицу, увеличивается до 10 лет. При этом обеспеченность общей площадью будет определяться исходя из суммы всех жилых помещений собственников-членов семьи в Минске и Минском районе.

Гражданина могут снять с учета нуждающихся, если он три раза в течение года письменно отказался от предоставления жилья социального пользования или от направления на строительство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как отметили специалисты, большое количество вопросов связанно с диспропорциями в постановке на очередь. Здесь выделены приоритеты.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Прежде всего — многодетные семьи будут приоритетно получать жилье в этих очередях. Второе — граждане, которые никогда не имели и не имеют своего жилья. Безусловно, молодые семьи. А они преобладают в этой очереди и составляют около 60% нашей очереди в 900 тысяч человек.

Мингорисполком будет предлагать очередникам строить жилье в городах-спутниках столицы.

Проведен социологический опрос. Предварительно, около 700 человек изъявили желание строиться в Смолевичах.

Сергей Радоман, заместитель начальника Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Целесообразно город развивать дальше путем строительства жилья в городах-спутниках. Первый такой город— Смолевичи. Уже есть конкретные наработки по этому городу. В этом году планируется начать пилотный проект строительства многоквартирного жилого дома в Смолевичах.

Мы ведем опрос очередников. Желающие могут подать заявления в администрации районов.