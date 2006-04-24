Правила парковки надо соблюдать

Госавтоинспекция столицы проводит месячник усиленного контроля над соблюдением правил парковки на улицах Минска. Особенно актуальна эта проблема в центральной части города. :Проблема парковки в центре Минска существует как для водителей, так и для сотрудников ГАИ. Хотя в большей степени от неё страдают жильцы домов, во дворы которых запросто заезжают водители, не найдя место на разрешённой стоянке. Силы дорожно-патрульной службы сейчас нацелены на выявление и пресечение таких нарушений, а также на принятие к водителям строгих мер административного воздействия. Основное внимание ГАИ обращает на парковку в дворовых территориях, в местах, где автомашины препятствуют выезду специального транспорта. Правда, некоторые не гнушаются оставлять свои машины прямо посередине проезжей части, прекрасно понимая, что и пятиминутная остановка создаёт препятствие движению транспорта. Как правило, у всех водителей одна отговорка - поблизости нет парковки. ГАИ признаёт эту проблему, однако советует водителям всё же не лениться и искать законное место стоянки. Водители, действительно, всегда понимают, что идут на нарушения. Некоторые ежедневно игнорируют знаки, запрещающие остановку. Стать более дисциплинированными, по словам самих же нарушителей, помогут только штрафы. На сегодняшний день штраф за парковку в дворовых территориях, в запрещённых местах, а также на зелёной зоне - до 62 тысяч рублей.