Правила для отдыхающих

Несмотря на капризы погоды, наступило календарное лето. Не за горами и открытие купального сезона. В нынешнем году ужесточаются экологические требования к поведению отдыхающих на столичных пляжах. Так, запрещено размещать в водоохранных и прибрежных зонах транспорт и палаточные городки, и, конечно же, мыть автомобили. Кстати, водоохранная территория определяется 300 метрами от кромки воды, а прибрежная - 30 метрами. Наряды милиции будут регулярно патрулировать все пляжи. Напомним, что столичные водохранилища располагают сегодня 34 пляжами, а массовый наплыв отдыхающих в погожие дни превышает сто тысяч человек.